Des organisations internationales aideront le Liban à restaurer son patrimoine historique détruit

Le Caire, 11 août, AZERTAC

Des organisations culturelles internationales telles que l'UNESCO, l'ICESCO, l’Europa Nostra (Fédération pan-européenne pour le patrimoine culturel), l’ALIPH (Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit), l'ICOM (Conseil international des musées), le Fonds mondial pour les monuments, ainsi que le Louvre ont publié une déclaration commune de soutien à la restauration des monuments historiques détruits lors d'une terrible explosion au Liban.

Selon la déclaration, des mesures seront prises pour restaurer les anciens monuments culturels, musées et bibliothèques de Beyrouth, qui possède un riche patrimoine historique et culturel. Les organisations internationales alloueront les fonds nécessaires à cette fin et fourniront une assistance technique et d’experts.