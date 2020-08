Une augmentation des cas de contamination au coronavirus observée en Ukraine

Kiev, 11 août, AZERTAC

Au 11 août, 83 115 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 en Ukraine, alors que 1158 cas ont été enregistrés au cours de la dernière journée.

Selon le site officiel du Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine, le plus grand nombre de cas a été enregistré à Lviv, Kharkiv, Ivano-Frankivsk et Kiev. Jusqu’à présent, 44 934 patients atteints du virus se sont rétablis et 1 951 personnes sont décédées dans le pays.