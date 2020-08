L’entraîneur-chef Gianni De Biasi est accueilli par le vice-président de l’AFFA

Bakou, 11 août, AZERTAC

Le vice-président exécutif de l'AFFA, Elkhan Mammadov, a accueilli ce mardi 11 août le nouvel entraîneur-chef de l'équipe d’Azerbaïdjan de football, Gianni De Biasi.

Un certain nombre de questions liées à l'équipe nationale et le tour de qualification de la Ligue des Nations de l'UEFA et de la Coupe du monde ont fait l’objet d’un échange de vues lors de la rencontre.