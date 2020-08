Le bilan du Covid-19 en Ukraine

Kiev, 12 août, AZERTAC

Au cours de la dernière journée, 1 433 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 19 en sont décédées en Ukraine.

Selon le ministère ukrainien de la Santé, le plus grand nombre de cas a été enregistré dans les régions de Kiev et Lviv. Ainsi, le nombre de personnes contaminées au coronavirus dans le pays a atteint 84 548. Le nombre total de décès dus au virus constitue 1 970. En plus, 45 686 patients sont sortis guéris de l'hôpital.

Rappelons que le confinement avait été prolongé jusqu'au 31 août en raison de la détérioration de la situation liée à la pandémie en Ukraine.