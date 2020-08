Le président Ilham Aliyev prend connaissance des nouveaux taxis londoniens importés à Bakou VIDEO

Bakou, 12 août, AZERTAC

La Société à responsabilité limitée « Service de taxi de Bakou », relevant du ministère des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, a importé dans le pays 100 taxis londoniens TX, capables de contenir six personnes et conformes aux normes modernes, et est prêt à les mettre à la disposition des citoyens et des visiteurs du pays.

Le président de la République Ilham Aliyev a pris connaissance des nouveaux taxis ce mercredi 12 août.

Le ministre des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, Ramin Goulouzadé, a informé le président de la République des caractéristiques techniques du nouveau taxi londonien.

Il a été souligné que les nouveaux taxis offrent des conditions totalement sûres et confortables pour les conducteurs et les passagers. Les nouveaux taxis ont une série d’avantages. Ils roulent à l’électricité. L’autre originalité, c’est la motorisation du TX e-City. Sa batterie lui assure une fois rechargée la capacité de parcourir jusqu’à 129 km grâce à l’électricité, puis il est possible de changer de mode. Elle peut être rechargée à domicile et à une station spécialement installée.

Le taxi TX peut embarquer six personnes dans un compartiment séparé du chauffeur par un vitrage, ce qui est pratique pour minimiser le contact direct entre le chauffeur et le passager en période de pandémie. Les bagages sont, comme il se doit, placés à l’avant, côté droit, et les clients s’installent en vis-à-vis sur une banquette et des strapontins, d’ailleurs confortables. Le taxi est doté de deux prises USB, du Wi-Fi et du GPS.

Le président Ilham Aliyev a été informé que 1 200 taxis de la Société à responsabilité limitée du Service de taxi de Bakou desservent aujourd’hui les habitants de la capitale. Le taxi londonien de type « TX4 » peut embarquer 5 personnes.

Il est à noter que le taxi est équipé du système Android, ce qui offre de larges opportunités pour son chauffeur. Car ce dernier peut diriger tout le processus à l’aide du moniteur.

Ensuite, le président Ilham Aliyev a conduit l’un des nouveaux taxis.