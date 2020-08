La chaîne de télévision Mir 24 diffuse un reportage dédié au 100e anniversaire de l'AZERTAC

Bakou, 12 août, AZERTAC

La chaîne de télévision russe Mir 24 a diffusé un reportage dédié au 100e anniversaire de l’AZERTAC, la plus ancienne agence de presse officielle d'Azerbaïdjan.

Le reportage souligne que l’AZERTAC est l'une des plus anciennes agences de presse de l'Orient, de la CEI et la seule agence officielle d'Azerbaïdjan, et célèbre son 100e anniversaire cette année.

Le reportage ne porte pas seulement sur l'histoire de l’agence, mais aussi sur ses succès et sa position dans l'espace international de l'information.

De plus, des entretiens avec quelques employés de l'agence ont été introduits dans ce reportage.