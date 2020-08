L’Ouzbékistan assouplit le régime de confinement à partir du 15 août

Tachkent, 13 août, AZERTAC

À partir du 15 août, le régime de confinement sera progressivement assoupli en Ouzbékistan, a déclaré le président ouzbek Chavkat Mirzioïev, lors d'une visioconférence.

À partir du 15 août, la circulation des vols locaux, des chemins de fer et des voitures sera entièrement rétablie. De plus, des sanatoriums, des pensionnats, des hôtels, des musées, des salons de coiffure, des salons de beauté, des cafés en plein air seront ouverts. Les mariages et autres fêtes de famille sans plus de 30 participants sont également autorisés à partir de cette date, a ajouté le chef de l’Etat.