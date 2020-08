Travel Business Azerbaijan Online réunira près de 500 participants locaux et étrangers

Bakou, 13 août, AZERTAC

L'Agence nationale du tourisme et le Bureau azerbaïdjanais du tourisme organiseront le 14 octobre le Travel Business Azerbaijan Online.

L'événement devrait réunir environ 300 participants provenant d'Europe et des pays du Golfe, de Russie et de la CEI, de Chine et d'Asie du Sud-Est, ainsi que d'Inde et d'Asie du Sud. Dans le même temps, 200 représentants de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie de l’Azerbaïdjan seront invités à l'événement.

L'objectif de cet événement touristique est de contribuer à créer des partenariats et des opportunités de coopération entre les entreprises touristiques locales et étrangères, de stimuler le développement des relations mutuelles.