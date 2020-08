Le président azerbaïdjanais : Il n'y a pas d'autres pays au monde aussi proches et aussi attachés l'un à l'autre que la Turquie et l'Azerbaïdjan

Bakou, 13 août, AZERTAC

Notre coopération se développe rapidement dans le domaine militaire et militaro-technique comme dans tous les autres. Ce n'est un secret pour personne que la Turquie dispose actuellement d'un très fort potentiel militaro-industriel et nous en bénéficions. Nous sommes très heureux que la Turquie fabrique aujourd'hui des armes et équipements militaires les plus modernes. Bien sûr, nous voulons continuer à profiter de ces opportunités, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec la délégation menée par Hulusi Akar, ministre turc de la Défense nationale, jeudi 13 août.

« Je suis convaincu que la Turquie sera prochainement notre partenaire numéro un dans la coopération militaro-technique, comme elle l'est dans tous les autres domaines. Comme vous le savez, nos relations dans les domaines politique, économique et autres constituent un exemple pour tous les pays. J'ai dit à maintes reprises qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autres pays au monde aussi proches et aussi attachés l'un à l'autre que la Turquie et l'Azerbaïdjan. C'est une réalité. C'est une réalité fondée à la fois sur des racines historiques et ethniques, et en même temps, nous, les deux pays frères, renforçons davantage cette unité par nos politiques », a souligné le président Ilham Aliyev.