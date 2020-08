Un concert en direct s'est tenu au Nigéria avec la participation d'artistes azerbaïdjanaises

Bakou, 15 août, AZERTAC

La célèbre soprano nigériane Ranti, les artistes azerbaïdjanaises Vussalé Youssif (piano), Chebnem Chykhalieva (canon) ont donné un concert commun et solo intitulé « Musical Bridges » sous le slogan #we stand for peace (Nous défendons la paix). Le concert a été initié et soutenu par l'Organisation des amis de l'Azerbaïdjan au Nigéria.

L'objectif principal du concert est d'envoyer un message de paix au monde à travers la musique et la culture et de transmettre l'importance de la paix, de l'égalité et de l'humanisme pour l'humanité.