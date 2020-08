L'Autriche a le plus élevé taux d'infection depuis avril

Vienne, 15 août, AZERTAC

Hier, 303 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés en Autriche. Il s'agit du chiffre le plus élevé du pays depuis avril. Bien que le nombre d'infections quotidiennes ait été inférieur à 100 ces dernières semaines, une augmentation des cas ces derniers jours pourrait contraindre les autorités à resserrer un certain nombre de restrictions. Par mesure de précaution, l'Autriche a émis l'avertissement de voyage le plus élevé pour la Croatie, où des dizaines de milliers d'Autrichiens sont actuellement en vacances, et a appelé tous les citoyens du pays à rentrer chez eux sans perdre de temps.

Actuellement, le nombre de porteurs actifs du Covid-19 en Autriche constitue 1 824. Jusqu'à présent, plus d'un million de personnes ont été testées à travers le pays.