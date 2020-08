Le président Ilham Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d’Ouzbékistan VIDEO

Bakou, 18 août, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mardi 18 août les lettres de créance de Bakhrom Achrafkhanov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Ouzbékistan nouvellement désigné en Azerbaïdjan.

D’abord, l’ambassadeur a remis ses lettres de créance au président de la République.

Ensuite, le président azerbaïdjanais s’est entretenu avec le nouvel ambassadeur.

Le président Ilham Aliyev s'est déclaré satisfait du niveau des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays. Soulignant le dialogue politique actif entre les deux pays, le président Ilham Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan coopérait étroitement avec l'Ouzbékistan au sein des organisations internationales, y compris le Conseil de coopération des États turcophones. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a dit que la participation du président ouzbèke Chavkat Mirzioïev au sommet du Conseil de coopération des États turcophones à Bakou, en octobre 2019, avait considérablement contribué au développement de la coopération azerbaïdjano-ouzbèke. Le président Ilham Aliyev a fait savoir que des discussions fructueuses avaient eu lieu avec le chef de l’Etat ouzbek sur la coopération dans l'économie, le commerce, le transport et la logistique, dans l'agriculture, ainsi que dans la culture du coton et d'autres domaines.

Le président Ilham Aliyev a déclaré que sa visite prévue en Ouzbékistan avait été reportée en raison de la pandémie de coronavirus, ajoutant qu’il se rendrait en Ouzbékistan, pays frère, dès que la situation épidémiologique le permettrait.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour le soutien que l’Ouzbékistan avait apporté à l'adoption des déclarations pertinentes au sein de l'Organisation de la coopération islamique et du Conseil de coopération des États turcophones concernant l’agression récente de l’Arménie contre l'Azerbaïdjan en direction de la région de Tovouz, à la frontière azerbaïdjano-arménienne le 12 juillet.

Le chef de l'Etat a indiqué que de bons résultats avaient été obtenus dans la coopération entre les deux pays dans le domaine des transports et de la logistique, comme dans les autres.

Evoquant que la coopération entre les deux Etats était basée sur des relations fraternelles entre les deux peuples, le président Ilham Aliyev a souligné qu'il existait de bonnes perspectives pour le développement des relations avec l'Ouzbékistan dans tous les domaines.

L'ambassadeur a également estimé que l'Azerbaïdjan avait obtenu, sous la direction du président Ilham Aliyev, un grand succès dans tous les domaines et constituait un exemple pour les autres pays, marquant que l'Ouzbékistan avait bénéficié de l'expérience progressiste de l'Azerbaïdjan et que son pays avait créé l'Agence des services publics à l’instar du « Service ASAN ». L'ambassadeur a également déclaré que l'Ouzbékistan était intéressé par l'expérience de l'Azerbaïdjan dans l'agriculture, surtout la culture de noisette et de grenade.

Bakhrom Achrafkhanov a souligné que l'Ouzbékistan avait toujours soutenu le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le cadre de l'intégrité territoriale azerbaïdjanaise.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour le soutien sans équivoque de l’Ouzbékistan à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.