Les Philippines assouplissent les restrictions pour éviter un ralentissement économique

Tokyo, 18 août, AZERTAC

Le gouvernement philippin assouplit les restrictions mises en place pour freiner la propagation du coronavirus à Manille. Cet assouplissement permettrait de relancer l’économie du pays, a déclaré le président philippin Rodrigo Duterte dans son discours télévisé.

Le chef de l’Etat a souligné que la pandémie de coronavirus avait entraîné un effondrement économique et des pertes d'emplois dans le monde entier. Malgré la propagation de la pandémie aux Philippines, le gouvernement a décidé d'assouplir les restrictions. Le président a ajouté que le gouvernement philippin n'était plus en mesure d'indemniser les citoyens et les entreprises.