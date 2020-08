Message de félicitations adressé à M. Mohammad Ashraf Ghani, Président de la République islamique d’Afghanistan

Son Excellence Monsieur Mohammad Ashraf Ghani, Président de la République islamique d’Afghanistan

Bakou, le 15 août 2020.

Monsieur le Président,

Je présente en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais mes sincères félicitations à vous-même et, à travers vous, à l’ensemble de votre peuple à l’occasion de la fête nationale de votre pays.

Je suis convaincu que les relations d’amitié et de partenariat entre l’Azerbaïdjan et l’Afghanistan, ainsi que nos liens au sein de l’Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des non-alignés continueront à s’élargir en faveur du bien-être de nos deux peuples.

En ce jour important, je vous forme des vœux d’excellente santé et de plein succès pour vous, ainsi que de prospérité et de paix pour le peuple afghan ami.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan