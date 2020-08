Scott Morrison: La vaccination contre le coronavirus sera obligatoire en Australie

Tokyo, 19 août, AZERTAC

La vaccination contre le coronavirus sera obligatoire en Australie, elle ne peut être refusée que pour des raisons médicales, a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison dans son interview à la radio 3AW.

Je pense que cette vaccination sera aussi obligatoire que possible. Il est toujours possible d'exclure tout vaccin pour des raisons médicales, mais cela devrait être la seule raison de le refuser. Nous parlons d'une pandémie qui a dévasté l'économie mondiale et tué des centaines de milliers de personnes, dont plus de 450 en Australie, a dit le Premier ministre.