Le Royaume-Uni lance un système de tests de masse contre le Covid-19

Londres, 20 août, AZERTAC

Des tests de dépistage en masse seront menés au Royaume-Uni pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que le gouvernement préparait des tests qui pourraient produire des résultats plus rapides et plus immédiats et qui seraient disponibles d'ici la fin de l'année. Le pays prévoit de mener des tests en masse pour empêcher la propagation du virus et supprimer les restrictions qui affaiblissent l'économie.

Il convient de souligner que 335 000 personnes ont été testées au Royaume-Uni jusqu’à présent.