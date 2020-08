Bakou, 20 août, AZERTAC

Bakou accueillera « Fintex Summit 2020 » en ligne du 8 au 9 octobre.

Le sommet intitulé « Les nouvelles tendances dans l'écosystème bancaire et de paiement: solutions innovantes, technologies financières et sécurité » sera organisé avec le soutien de la société Visa, l’Association azerbaïdjanaise des banques, la Banque Centrale azerbaïdjanaise, le ministère des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, le Centre d’analyse et de communication des réformes économiques, a-t-on appris auprès de l’Association azerbaïdjanaise des banques.