L’Union des agences de presse nationales de l’OCI tient un forum virtuel VIDEO

Le forum s’est penché sur les moyens de renforcement de la coexistence et de la tolérance en période de pandémie

Bakou, 20 août, AZERTAC

L’Union des agences de presse nationales (UNA) de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a tenu le 20 août un forum virtuel sur le thème « Les moyens de renforcement de la coexistence et de la tolérance entre les représentants de différentes religions et civilisations en période de pandémie ».

Le forum a réunion des dirigeants et représentants des agences de presse nationales, des personnalités officielles et des diplomates d’environ 50 pays.

Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, a donné des informations sur le travail effectué par son organisation pour renforcer la coexistence et la tolérance pendant la pandémie. Il a également souligné l'importance de renforcer la lutte contre l'islamophobie, le radicalisme religieux et l'extrémisme, de respecter les valeurs nationales-spirituelles, religieuses et multiculturelles.

Lors du forum, les intervenants ont évoqué les mesures prises dans leurs pays pour développer le multiculturalisme et la tolérance religieuse pendant la pandémie.

Le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, a évoqué l'importance des événements et des forums internationaux organisés dans son pays à l'initiative et avec le soutien du président Ilham Aliyev et de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva pour la promotion du modèle de tolérance et de coexistence de l'Azerbaïdjan dans le monde. Aslan Aslanov a déclaré que bien que les événements traditionnels aient été reportés en raison de la pandémie, les gens organisent des forums et partagent leurs points de vue et leurs expériences en utilisant des opportunités virtuelles. « La crise mondiale n'a pas pu affaiblir la solidarité mutuelle et l'amitié des peuples, mais l'a déplacée temporairement de la forme d'expression traditionnelle au monde virtuel. Nous pensons que l'humanité sera en mesure de vaincre ce fléau grâce aux efforts conjoints », a-t-il marqué.