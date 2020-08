Le nombre des Azerbaïdjanais voyageant à l'étranger a diminué

Bakou, 22 août, AZERTAC

Selon le Comité national des Statistiques, en janvier-juillet 2020, 29,1% des visiteurs de l'Azerbaïdjan sont venus de la Russie, 26,1% de la Géorgie, 15,9% de la Turquie, 7,4% de l'Iran, 2,1% de l'Ukraine, 2,0% de l'Inde, 1,9% de l'Arabie saoudite, 1,3% des Émirats arabes unis, 1,2% du Pakistan, 1,2% du Kazakhstan, 1,1% du Koweït, 1,1% du Turkménistan, 0,9% du Royaume-Uni, 0,8% de l'Irak, 0,7% de l'Ouzbékistan, 0,7% du Bélarus, 0,6% d'Israël, 5,8% ont été des ressortissants d'autres pays et 0,1% étaient des apatrides.

Par rapport à janvier-juillet 2019, le nombre de citoyens azerbaïdjanais voyageant à l'étranger a diminué de 3,1 fois et constitué 996 500 personnes. 32,8% des citoyens du pays ont visité l'Iran, 29,2% la Géorgie, 20,3% la Russie, 10,0% la Turquie et 7,7% d'autres pays. 69,9% des visiteurs ont été des hommes et 30,1% des femmes. Au cours de cette période, le nombre de citoyens azerbaïdjanais ayant voyagé en Iran a diminué de 3,6 fois, le nombre de ceux qui se sont rendus en Turquie de 3,4 fois, le nombre de ceux qui se sont rendus en Géorgie de 3,0 fois et le nombre de ceux ont visité la Russie de 2,7 fois.