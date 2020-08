Le président Ilham Aliyev : Notre économie doit maintenir et renforcer sa stabilité

Bakou, 24 août, AZERTAC

« Ces dernières années, les investissements directs et indirects dans le développement de l'agriculture, y compris les projets d'infrastructure, ont conduit à une forte croissance. Il n'y a aucun problème avec la fourniture d'équipements. Des mesures très importantes ont été prises pour rendre les subventions publiques plus transparentes. Un système plus pratique et très transparent a été créé pour les agriculteurs », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors d’une visioconférence, ce lundi 24 août, avec Faïg Gurbetov et Elmir Baghirov, nouveaux chefs des autorités exécutives des régions de Bilessouvar et Saatly.

« Le développement de l'esprit d'entreprise est directement lié au développement global de notre pays. Notre économie doit maintenir et renforcer sa stabilité. Pour y parvenir, notre secteur non pétrolier doit se développer. Ce développement a été très rapide jusqu'en 2020. En raison de la pandémie, il y a une récession économique dans tous les pays, y compris le nôtre. Pourtant, dans notre pays, ce chiffre est assez bas. L'économie n’a chuté que de 2,8% pendant sept mois. Par conséquent, je pense que ce facteur doit être considéré comme notre grande réussite », a ajouté le chef de l’Etat.