Le président azerbaïdjanais adresse ses condoléances à son homologue géorgienne

Bakou, 24 août, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de condoléances à la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili.

« Nous sommes très attristés par la nouvelle de l’accident de minibus survenu dans la région de Ducheti de votre pays, faisant de nombreux morts et blessés », lit-on dans le message.

Le président Ilham Aliyev a exprimé, en son nom personnel et au nom du peuple azerbaïdjanais, ses vives condoléances à la présidente Salomé Zourabichvili, aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu’au peuple géorgien ami et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.