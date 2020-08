Le président Ilham Aliyev : Le concours de la « Coupe de la mer » servira à renforcer la coopération entre tous les pays participants

Bakou, 25 août, AZERTAC

La Coupe de la mer, qui fait partie des Jeux militaires, débute aujourd'hui à Bakou. Comme vous le savez, l'Azerbaïdjan participe traditionnellement aux Jeux militaires et accueille traditionnellement les compétitons de la Coupe de la mer. Je pense que ce concours continuera de servir à renforcer la coopération entre tous les pays participant à ces compétitions, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec la délégation menée par Sergueï Choïgou, ministre de la défense de la Fédération de Russie.

Le président Ilham Aliyev a dit que les tankistes azerbaïdjanais participent au Biathlon de chars, ajoutant que c’était une bonne occasion de se rencontrer et de procéder à un échange de vues sur des questions concernant les perspectives de la coopération militaire entre les deux pays.

« Récemment, nous avons eu une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine. Au cours de la conversation, nous avons discuté des questions relatives à la sécurité régionale et aux problèmes régionaux », a précisé le président Ilham Aliyev.

X X X

« Pour moi, la visite en Azerbaïdjan est toujours une bonne occasion pour échanger des points de vue et de débattre de la sécurité régionale, ainsi que des questions liées à notre coopération militaire et militaro-technique. Il y a des questions à signaler aux présidents et à discuter », a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

« L’équipe azerbaïdjanaise a commencé hier. Nous y étions présents. L'équipe n'a pas mal débuté. Je parle du Biathlon de chars. L'équipe azerbaïdjanaise montre une très bonne performance aussi dans les autres compétitions », a fait savoir le ministre russe de la Défense, en souhaitant plein succès à l’équipe d’Azerbaïdjan.

« Nous ne pouvons que nous réjouir que l’Azerbaïdjan et son équipe organisent traditionnellement des compétitions dans la mer Caspienne. Ces compétitions se déroulent toujours très bien. Car l'hospitalité traditionnelle et l'organisation des concours sont, bien sûr, excellentes », a estimé Sergueï Choïgou.