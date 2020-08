Le Bangladesh poursuit sa lutte contre la pandémie

Pékin, 26 août, AZERTAC

Au cours des dernières 24 heures, 2 545 cas de contamination au Covid-19 et 45 décès ont été enregistrés au Bangladesh. Le nombre total de personnes infectées par le virus dans le pays a atteint 299 628 et celui de morts 4 028, selon la Direction générale des services de santé du Bangladesh. Jusqu’à présent, 1 400 000 personnes ont été testées à travers le pays.

Rappelons que le premier cas de contamination au coronavirus au Bangladesh avait été enregistré le 8 mars et le premier décès le 18 mars. Le plus grand nombre de cas dans le pays se trouve dans la capitale Dhaka, à Chittagong et Narayanganj.