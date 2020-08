L’Université ADA signe un mémorandum d’accord avec des universités de Corée du Sud, d'Italie et de Turquie

Bakou, 27 août, AZERTAC

L'Université ADA a signé des mémorandums d'accord avec l'Université Chung Ang de Corée du Sud, l'Université de Vérone d’Italie et l'Université Aydin d'Istanbul.

Dans le cadre du mémorandum de cinq ans, un échange d’étudiants et de professeurs est prévu pour mener des recherches conjointes et organiser des programmes académiques et des événements universitaires. Dans le même temps, l'Université ADA poursuit les pourparlers avec l'Université de Vérone sur la coopération du projet Erasmus + présenté conjointement avec l’Union européenne, a-t-on appris auprès de l’Université ADA.

«Les accords que nous avons conclus avec des universités étrangères développent les connaissances et les compétences des étudiants et des professeurs de l’Université ADA. L’augmentation du nombre de nos universités partenaires contribue au développement de nos étudiants et de notre personnel », a déclaré Fariz Ismayilzadé, vice-recteur de l’Université ADA.

L'Université ADA, qui continue de coopérer dans le domaine de l'éducation avec des universités des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Suisse, de la France, de la Chine, du Japon et d'autres pays, a jusqu'à présent signé des mémorandums d'accord avec 107 établissements d'enseignement étrangers.