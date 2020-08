Le portail « EU Politics » publie un article consacré à la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva

Berlin, 27 août, AZERTAC

Le portail « EU Politics » de l’Union européenne a publié un article consacré à Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan.

Le portail fait référence à l’article intitulé « Le service à la patrie et au peuple est le crédo de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva », publié sur l’AZERTAC, et aborde les travaux importants accomplis par la première dame pour le développement de l'Azerbaïdjan, ses initiatives humanistes et bienveillantes et la mise en œuvre de nombreux projets sous sa direction.

Il est souligné que les activités multiformes de la première dame visent à apporter des changements positifs dans la société. Le travail inlassable de Mehriban Aliyeva pour transmettre l'histoire, le patrimoine culturel et les réalités de l'Azerbaïdjan à la communauté mondiale, ainsi que la réalisation d'idées humaines telles que la paix, la stabilité, le dialogue entre les civilisations, le multiculturalisme dans le monde civilisé et les efforts conjoints dans ces domaines a été mentionnés dans l’article.

L'organisation réussie des événements prestigieux par l'Azerbaïdjan, grâce à ses compétences organisationnelles, est importante pour promouvoir les réalités du pays.