L’European News Agency publie un article sur la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva

Bakou, 28 août, AZERTAC

L’European News Agency a publié un article consacré à Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan.

L'article aborde les activités multiformes de Mehriban Aliyeva, ses contributions au dialogue entre les civilisations et le travail qu'elle a accompli pour faire connaître l'Azerbaïdjan dans le monde entier.

L’Agence fait référence à l’article intitulé « Le service à la patrie et au peuple est le crédo de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva » de l’AZERTAC, et attire l’attention des lecteurs sur la contribution de Mehriban Aliyeva, en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO et de l'ICESCO, à la protection du patrimoine culturel mondial, à la promotion du dialogue interculturel et des valeurs multiculturelles.

Il est à souligner que les activités de la première vice-présidente visent non seulement à promouvoir le patrimoine culturel et spirituel de son pays, mais aussi à la réalisation d'idées humaines telles que la paix, la stabilité, le dialogue entre les civilisations, le multiculturalisme et les efforts conjoints dans ces domaines.

L'article attire également l'attention des lecteurs européens sur le travail accompli par Mehriban Aliyeva en tant que première vice-présidente de l'Azerbaïdjan. La solution des problèmes des couches vulnérables, y compris les personnes déplacées internes, occupe une place particulière dans ses activités. Elle a dédié sa première réunion en tant que première vice-présidente aux problèmes des réfugiés et des personnes déplacées internes. En outre, Mehriban Aliyeva apporte des soins aux militaires blessés dans les combats pour l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, des projets à grande échelle sont mis en œuvre à son initiative dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et des sports en Azerbaïdjan.