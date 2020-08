Un photojournaliste de l’AZERTAC remporte la médaille d’or d’un concours international

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le photojournaliste de l’AZERTAC, Ilgar Djafarov, a remporté la médaille d'or de l'Association des photographes de Malda (MAP) lors du 6ème concours photo « THROUGH THE LENS INTERNATIONAL SALON 2020 », organisé en Inde.

4 800 photos ont été soumises par 260 auteurs provenant de 49 pays au concours de photos organisé par la Fédération internationale de l’art photographique (FIAP). La médaille d'or présentée par la MAP a été décernée pour la photo « Un adversaire fort » prise par l'auteur lors des Jeux paralympiques de Rio de Janeiro en août 2016.

De plus, deux autres photos du photojournaliste azerbaïdjanais avaient été récompensées lors du concours international The Empire State 2020 tenu à New York. Plus de 600 photographes de 70 pays avaient participé au concours organisé par la FIAP. La photo « Fiabilité », qui a reçu la médaille d'argent du concours, avait été prise en 1993 au mont Mourovdagh. La deuxième photo de l'auteur « Sauter sur un trampoline » a été prise en 2017 dans le hall de la l’Arène nationale de Gymnastique à Bakou et a reçu le ruban d'honneur de la FIAP.