Message de félicitations de Mme Salomé Zourabichvili, Présidente de la Géorgie

Son Excellence Madame Mehriban Aliyeva, Première Vice-Présidente de la République d'Azerbaïdjan

Votre Excellence, chère Mehriban,

J'ai le plaisir de vous féliciter au nom du peuple géorgien et en mon nom propre à l'occasion de votre anniversaire.

Cette journée constitue une occasion pour réfléchir sur le travail que vous avez accompli au fil des années pour rapprocher nos deux pays. Notre rencontre lors de ma visite en Azerbaïdjan l’année dernière a ouvert la voie à notre coopération dans les années à venir.

L'Azerbaïdjan et la Géorgie sont des pays voisins liés par une amitié ancienne, une lutte commune et des intérêts communs depuis des siècles. Notre partenariat est basé sur l'honnêteté.

Cela m'attriste de savoir que vous fêtez votre anniversaire alors que la pandémie de COVID-19 continue de faire rage à travers le monde. Mais comme nous en sommes venus à l'apprendre et comme j'en ai discuté avec le président Aliyev en avril dernier, c'est grâce à notre solidarité, à travers la coopération internationale que la communauté mondiale vaincra ce virus. Permettez-moi de saisir cette occasion pour réitérer mes plus sincères condoléances pour ceux qui sont morts en raison de cet ennemi invisible en Azerbaïdjan.

Et pourtant, je reste convaincue qu'à travers cette même solidarité internationale, le monde sortira de la crise actuelle avec plus d'unité et plus fort qu'avant. Je m’impatiente de vous accueillir en Géorgie après l’apaisement de la pandémie.

Madame la Première Vice-Présidente, le jour de votre anniversaire, permettez-moi de vous transmettre, ainsi qu'à votre famille, mes vœux de santé, de force et de prospérité.

Salomé Zourabichvili

Présidente de la Géorgie