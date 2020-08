Arsenal remporte le premier trophée de la saison

Bakou, 29 août, AZERTAC

Arsenal a remporté ce samedi le Community Shield, premier trophée de la saison en Angleterre.

Arsenal, vainqueur de la Coupe d'Angleterre, a affronté le vainqueur de la Premier League, Liverpool.

Le match s'est décidé aux tirs au but.

Après des prolongations vierges de tout but, les deux équipes ont dû passer par la séance de tirs au but pour se départager. Et, c'est Arsenal qui l'a emportée.

Arsenal a remporté le 16e Community Shield de son histoire.