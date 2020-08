Le président Ilham Aliyev: Nous travaillons actuellement avec plusieurs entreprises pour importer des vaccins contre le Covid-19

Bakou, 31 août, AZERTAC

«Nous travaillons actuellement de manière active avec plusieurs entreprises pour importer des vaccins contre le Covid-19 dans notre pays. J'espère que l'Azerbaïdjan sera parmi les premiers pays à obtenir ce vaccin, car nous travaillons depuis longtemps sur cette question. Mais la condition principale est que le vaccin passe par toutes les étapes du test. Les médecins savent bien que tout nouveau vaccin passe par plusieurs étapes, et ce n'est qu'alors qu'il est mis sur le marché, utilisé pour la vaccination humaine. Par conséquent, nous importerons ce vaccin dans notre pays après les résultats des recherches menées par les entreprises, tous les tests et la certification internationale. Après cela, j'espère qu'il sera possible de dire que cette terrible situation est terminée », a déclaré le président Ilham Aliyev, lors de l’inauguration du nouvel hôpital modulaire du Centre médical du ministère des Situations d’urgence, destiné à accueillir des patients atteints du coronavirus.

« Actuellement, entre 100 et 200 personnes sont infectées chaque jour dans notre pays. C'est certainement un meilleur résultat que les mois précédents. Cependant, une surveillance quotidienne est effectuée pour garder la situation sous contrôle. Dans le même temps, des mesures d'assouplissement doivent être prises afin que le nombre de patients n'augmente pas fortement. C'est le principal problème et là nous réaliserons très soigneusement nos démarches », a dit le chef de l’Etat.