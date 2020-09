La Réserve historique et artistique nationale de Goboustan reprend ses activités

Bakou, 31 août, AZERTAC

Selon la décision du Quartier général auprès du Cabinet des ministres de la République d'Azerbaïdjan, la Réserve historique et artistique nationale de Goboustan a repris ses activités ce lundi 31 août, conformément aux modifications apportées au régime de confinement dans le pays.

Les panneaux d'information sont accrochés à l'entrée et dans les halls du musée pour prévenir l’infection et maintenir la distance sociale. Le personnel de la réserve mesure la température de chaque visiteur du musée et lui présente des désinfectants. Des masques médicaux et autres équipements de protection sont obligatoires lors de la visite dans la réserve.