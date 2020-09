Lérik – une des régions fascinantes de l’Azerbaïdjan

Bakou, 31 août, AZERTAC

La région de Lérik est l'un des espaces d’habitation anciens en Azerbaïdjan. La nature de Lérik, qui présente un grand intérêt pour les touristes locaux et étrangers, est bonne pour la santé. Ce n'est pas un hasard que Lérik est également connue comme étant une terre de longévité.

Entouré par les montagnes de Talych, Lérik compte 162 localités, dont 1 ville et 161 villages. Elle est bordée par Yardimly au sud et au sud-ouest, Masally au nord-est, Lenkéran à l'est et Astara au sud-est. La chaîne de montagnes de Talych s'étend le long de la frontière avec la République islamique d'Iran, suivie par les chaînes de montagnes de Peshtasar et de Bouravar au nord. Les plus hauts sommets de la chaîne du Talych, Kömürgöy et Qizyourdou, sont situés à une altitude de 2493 et 2433 mètres.

L’AZERTAC présente une série de photos prises dans la nature fascinante de Lérik.