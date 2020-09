400 citoyens azerbaïdjanais rapatriés de la Russie

Goussar, 2 septembre, AZERTAC

Quatre cents citoyens azerbaïdjanais coincés sur le territoire de la République russe du Daghestan ont été rapatriés en Azerbaïdjan.

Transportés en bus depuis le poste de contrôle frontalier de Samour vers leur pays, les citoyens azerbaïdjanais ont été placés par le ministère des Situations d'urgence à la frontière avec la Fédération de Russie dans la région de Goussar, où ils ont subi un test de dépistage du Covid-19.

Les conditions ont été créées au centre de réception et de tri pour accueillir 1 200 personnes à la fois, les exigences sanitaires et hygiéniques ont été respectées, la nutrition, la fourniture de moyens d'hygiène, etc. ont été fournies. Toutes les mesures nécessaires ont été prises à cet égard.