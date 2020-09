Le coronavirus a contaminé plus de 4 millions de personnes au Brésil

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus a dépassé les 4 millions au Brésil.

Au 2 septembre, le nombre de personnes contaminées au Covid-19 dans le pays a augmenté de 48 632 et atteint 4 1422, et celui de décès a augmenté de 1 218 et atteint 123 899.

Actuellement, 667 118 patients atteints du virus reçoivent un traitement et 8 318 d’entre eux sont dans un état critique. Dans le même temps, 3 210 405 personnes ont réussi à vaincre le coronavirus.

Le Brésil occupe la deuxième place après les États-Unis pour le nombre de personnes infectées et décédées.