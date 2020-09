L’Indonésie face à la pandémie

Tokyo, 4 septembre, AZERTAC

Au cours des dernières 24 heures, l'Indonésie a enregistré le plus grand nombre de cas quotidiens de contamination et de décès dus au Covid-19 - 3 622 cas et 134 décès, selon le Jakarta Post.

Le nombre total de personnes infectées par le coronavirus en Indonésie a atteint 184 278, et celui de décès 7 750. Dans le même temps, 132 055 personnes se sont rétablies.

Jakarta, l'épicentre de la maladie dans le pays, a le plus grand nombre de cas de contamination - 1 359 personnes.