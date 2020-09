Un assistant du président azerbaïdjanais rencontre des personnalités religieuses à Gandja

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Une rencontre a été organisée avec un groupe de personnalités religieuses au complexe religieux Imamzadé à Gandja.

La rencontre s’est tenue entre Anar Alakbarov, assistant du président de la République, et des personnalités religieuses et imams de diverses mosquées des différentes régions du pays.

Ayant pris la parole lors de la réunion, Anar Alakbarov a fait savoir que la relation État-religion s'était formée à un nouveau niveau au cours des années postérieures à la restauration de l'indépendance et qu'une attention particulière avait été accordée à la religion au niveau de l'État en Azerbaïdjan.

« Bien que la religion soit séparée de l'État en Azerbaïdjan, l'État apporte toujours son soutien à ce domaine. Le président Ilham Aliyev, la première vice-présidente et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, accordent une grande attention et ont une sensibilité particulière à l’égard de ce domaine », a-t-il déclaré.

L’assistant du président a souligné que les relations État-religion et les relations interreligieuses en Azerbaïdjan avaient été construites sur une base solide, ce qui constituait l'une des principales priorités de la politique de l'État.

En abordant la situation pandémique dans le pays, l’assistant du président azerbaïdjanais a donné des informations sur les discussions et les travaux menés par la cellule de crise auprès du Cabinet des ministres conformément aux recommandations et instructions du président Ilham Aliyev. Il a dit que les hôpitaux spécialisés avaient été munis de l'équipement nécessaire, des formations avaient été organisées pour le personnel soignant, les besoins de la population avaient été satisfaits et les Azerbaïdjanais coincés à l'étranger avaient été rapatriés durant la période écoulée. Il a été indiqué qu'à la suite des décisions et des mesures prises, la maladie avait été prise sous contrôle et le système de santé avait été établi conformément au défi actuel.

Les personnalités religieuses présentes à la rencontre ont exprimé leurs points de vue et propositions, mettant l’accent sur l'importance de ce genre de discussion. Les intervenants ont salué l'attention portée par l'État à la religion et aux personnalités religieuses. Les discussions ont porté sur le travail à réaliser dans le domaine concerné.