Le président azerbaïdjanais adresse ses félicitations à son homologue brésilien

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations au président brésilien Jair Bolsonaro à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans son message, le président Ilham Aliyev s'est déclaré convaincu que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Brésil continueraient de se développer et de s'élargir dans le cadre de l'amitié et de la coopération conformément aux intérêts de nos peuples.

Le président Ilham Aliyev a formé des vœux d'excellente santé et de succès pour son homologue Jair Bolsonaro, ainsi que de paix pour son pays.