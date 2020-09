Le président Ilham Aliyev visite l’école secondaire №251 à Bakou

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a visité le 7 août l’école secondaire №251 dans l’arrondissement Nizami de la capitale azerbaïdjanaise pour prendre connaissance des travaux de rénovation fondamentale effectués, où il a également participé à l’inauguration d’un nouveau bâtiment de cet établissement scolaire.

Le président azerbaïdjanais a été informé des conditions créées dans l’école. Il a été indiqué que l'école, qui fonctionne depuis 1974, accueille près de 1700 élèves. Une grande densité était observée dans l’école. Le nouveau bâtiment permettra de surmonter ce problème.

Le nouveau bâtiment a une capacité d’accueil de 840 élèves. Il compte des laboratoires de chimie, de physique et de biologie, 35 salles de cours, une bibliothèque, une salle de lecture et de divers bureaux auxiliaires. Les élèves de l'école se distinguent eux aussi par leurs réussites. Ils ont remporté des concours en Roumanie et en Turquie.