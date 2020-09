L’Azerbaïdjan et la Turquie élargissent leurs relations médias

Istanbul, 7 septembre, AZERTAC

Une délégation menée par Hikmet Hadjiyev, chef du département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle et assistant du président de la République de l’Azerbaïdjan, est en visite à Istanbul.

L'objectif principal de la visite est de mettre en place une plateforme médiatique conjointe entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, d’effectuer des échanges de nouvelles, d’experts et de points de vue, ainsi que de mieux faire connaître les deux pays dans le monde grâce aux médias sociaux.

En marge de la visite, des réunions ont lieu avec Fahrettin Altun, chef du département des relations publiques de l'Administration présidentielle de Turquie, et des responsables d'un certain nombre d'organisations publiques et médiatiques.

La délégation azerbaïdjanaise comprend Ferhad Emirbeyov, chef du service de l’information de la vice-présidence azerbaïdjanaise, Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC), Ismet Settarov, président du Conseil de la Radio-télévision nationale, Ahmad Ismayilov, directeur exécutif du Fonds d’aide publique au développement des médias auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan, Rövchen Mammadov, président de la Société anonyme fermée « Radiodiffusion et télévision azerbaïdjanaise », et Balakichi Gassymov, directeur général de la Télévision publique (ITV).

La délégation est accompagnée de Khazar Ibrahim, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Turquie, et de Nerminé Moustafayeva, consule générale d’Azerbaïdjan à Istanbul.