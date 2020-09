Hikmet Hadjiyev : L’Azerbaïdjan et la Turquie se soutiennent toujours sous le slogan « Une nation deux Etats »

Istanbul, 7 septembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan et la Turquie se soutiennent toujours sous le slogan « Une nation deux Etats ». L'Azerbaïdjan se réjouit cordialement des réalisations de la Turquie, pays frère, dans tous les domaines, de l'économie à la politique étrangère. L'élargissement de la coopération entre la Turquie et l'Azerbaïdjan dans tous les domaines sert, tout d'abord, à renforcer encore les liens fraternels entre les deux pays. À ce titre, une coopération étroite entre les médias publics et privés des deux pays contribuera de manière significative à renforcer davantage ces relations, a déclaré Hikmet Hadjiyev, chef du département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle et assistant du président de la République d’Azerbaïdjan, lors de sa rencontre avec Fahrettin Altun, chef du département des relations publiques de l'Administration présidentielle de Turquie, et des responsables d'un certain nombre d'organisations publiques et médiatiques.

Hikmet Hadjiyev a déclaré que la mise en œuvre des projets conjoints dans tous les domaines, de la télévision à la cinématographie, l’élaboration des programmes d'échange de spécialistes, ainsi que la coopération technologique joueraient un rôle important aussi dans la lutte contre la campagne de dénigrement contre les deux pays.

Fahrettin Altun a déclaré qu'aujourd'hui, comme hier, la Turquie et l'Azerbaïdjan agissaient sous le slogan « Une nation, deux États », que les présidents Recep Tayyip Erdogan et Ilham Aliyev démontraient cette notion au monde non seulement en paroles, mais aussi en actes. Il a également souligné l’importance de renforcer encore plus la coopération entre les deux pays sur les questions internationales et régionales. Fahrettin Altun a fait savoir que les relations fraternelles entre les deux pays s’étaient renforcées ces dernières années avec des projets de coopération croissants. Il a dit que l'élargissement de la coopération entre la Turquie et l'Azerbaïdjan dans le domaine des relations médias et de la diplomatie publique, l’union des opportunités en la matière jouaient un rôle important pour les deux pays.

Il convient de mentionner que l'objectif principal de la visite est de mettre en place une plateforme médiatique conjointe entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, d’effectuer des échanges de nouvelles, d’experts et de points de vue, ainsi que de mieux faire connaître les deux pays dans le monde grâce aux médias sociaux.

Ferhad Emirbeyov, chef du service de l’information de la vice-présidence azerbaïdjanaise, Aslan Aslanov, président du Conseil d’administration de l’Agence de presse nationale azerbaïdjanaise (AZERTAC), Ismet Settarov, président du Conseil de la Radio-télévision nationale, Ahmad Ismayilov, directeur exécutif du Fonds d’aide publique au développement des médias auprès de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan, Rövchen Mammadov, président de la Société anonyme fermée « Radiodiffusion et télévision azerbaïdjanaise », et Balakichi Gassymov, directeur général de la Télévision publique (ITV), et du côté turc, Mehmet Zahid Sobaci et Cagatay Özdemir, chefs adjoints du département des relations publiques de l'Administration présidentielle de Turquie, et Huseyin Altinalan, conseiller de presse de l’ambassade de Turquie en Azerbaïdjan, ont été présents à la rencontre.

La délégation est accompagnée de Khazar Ibrahim, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Turquie, et de Nerminé Moustafayeva, consule générale d’Azerbaïdjan à Istanbul.