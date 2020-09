Le Président Ilham Aliyev: L'Azerbaïdjan contribue au renforcement de la solidarité islamique et fait de grands efforts

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

«L'Azerbaïdjan contribue au renforcement de la solidarité islamique et déploie d’énormes efforts. L'Azerbaïdjan est toujours prêt à faire des efforts supplémentaires pour unir le monde islamique et résoudre les problèmes existant entre certains pays », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec Seyed Abbas Moussavi, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d’Iran en République d’Azerbaïdjan, qui lui a remis ses lettres de créance.

« Nos pays participent activement dans des formats de coopération trilatérale dans le domaine de la politique étrangère. Le format de coopération trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Turquie et Azerbaïdjan-Iran-Russie existe depuis plusieurs années, et ce format est très efficace. Les relations entre les pays voisins et le développement de ces relations sont le garant de la stabilité et de la paix dans la région. La résolution du statut juridique de la mer Caspienne montre l’intention de tous les États riverains de la mer Caspienne, notre politique et l’amitié entre ces pays », a dit le chef de l’Etat.