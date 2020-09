Un film azerbaïdjanais au Festival international du film de Venise

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

Le film « Entre les morts éparses » du réalisateur azerbaïdjanais Hilal Baïdarov fait partie des films qui concourront pour le Lion d'or à la Mostra de Venise (Festival international du film de Venise).

Coproduit par l'Azerbaïdjan, les États-Unis et le Mexique, ce film raconte l'histoire d'amour d'un jeune homme nommé David. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma indépendant, le film azerbaïdjanais a été sélectionné à la Mostra de Venise, l'un des trois festivals de cinéma les plus importants et les plus prestigieux au monde. La présentation du film aura lieu le 11 septembre.

Rappelons que cette année, le programme du festival comprend 18 longs métrages et 15 courts métrages. L'actrice australienne Cate Blanchett a été élue présidente du jury.