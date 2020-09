L’Azerbaïdjan lance un projet de modernisation de l'enseignement professionnel

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

L'Union européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Ministère de l'éducation de la République d'Azerbaïdjan ont lancé un nouveau projet d'une valeur de 5,6 millions d'euros pour soutenir la formation professionnelle dans le système d'enseignement professionnel en Azerbaïdjan, a-t-on appris auprès de l'Agence nationale de l'enseignement professionnel.

Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement, le projet de quatre ans soutiendra l'Agence nationale de l'enseignement professionnel dans la modernisation des établissements d'enseignement professionnel.

Le but du projet est de moderniser l'infrastructure et l'équipement de 7 centres de formation professionnelle sélectionnés. En outre, la capacité des établissements d'enseignement professionnel en Azerbaïdjan sera renforcée en soutenant diverses formations. Plus de 5 000 étudiants inscrits dans des centres de formation professionnelle bénéficieront de ce projet.