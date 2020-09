Le 8 septembre – Journée internationale de l’alphabétisation

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Chaque année, le 8 septembre, on célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation. Son objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations.

L'alphabétisation est un motif de réjouissance pour l’humanité qui a accompli des avancées spectaculaires en la matière, le monde compte en effet aujourd'hui près de 4 milliards d'alphabètes.

Cependant, l’objectif de l’alphabétisation pour tous – enfants, jeunes et adultes – n’a toujours pas été atteint, et reste une cible mouvante. La conjonction d’objectifs ambitieux, d'efforts insuffisants menés en parallèle, de ressources et de stratégies inadéquates et la sous-estimation permanente de l’ampleur et de la complexité de la tâche, expliquent vraisemblablement cette situation.

L’Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé la période de dix ans débutant le 1er janvier 2003 « Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation ». Cette échéance passée, il faut bien se rendre compte qu'il reste encore pas mal de travail à accomplir et rendre hommage aux nombreuses associations qui œuvrent dans le domaine.