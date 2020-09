Le typhon Haishen frappe le Japon: 2 morts, plus de 100 blessés

Tokyo, 8 septembre, AZERTAC

Le typhon Haishen a causé la mort de deux personnes et plus de 100 personnes ont été blessées dans la nuit du 7 au 8 septembre, au Japon. En plus, quatre personnes sont portées disparues.

Selon les médias japonais, les travaux sont en cours pour éliminer les conséquences de la tempête. En raison des fortes pluies et des vents provoqués par la tempête, environ 77 000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans la préfecture de Yamaguchi, située au sud-ouest de Kyushu et Honshu.