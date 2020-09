Pakistan: 12 morts dans l’effondrement d’une mine de marbre

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

L'effondrement d'une mine de marbre dans le nord-ouest du Pakistan a tué au moins 12 personnes et blessé six personnes et laissé plusieurs mineurs toujours sous les ruines.

L'incident s'est produit dans le district de Mohmand de la province de Khyber Pakhtunkhwa, selon Geo.tv. Les sauveteurs travaillent actuellement sur place. Ils ont réussi à retirer les corps de 12 personnes et 6 blessés de la mine. Le sort des neuf mineurs coincés dans les décombres est encore inconnu et leur recherche se poursuit.