L'état d'urgence déclaré en Californie en raison des feux de forêt

Washington, 8 septembre, AZERTAC

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence en raison des feux de forêt ayant ravagé certaines parties de l'État.

L'état d'urgence a été déclaré dans les districts de Fresno, Madera et Mariposa, ainsi que dans les districts de San Bernardino et de San Diego, ravagés par des incendies.

A la suite des incendies, des dizaines de milliers d'hectares ont été réduits en cendres et des milliers d'habitants ont dû être évacués.

Plus de 200 résidents ont été évacués par des hélicoptères militaires, selon la Garde nationale de Californie. Plus de 500 personnes, 60 voitures et 4 hélicoptères ont été impliqués dans l'extinction du feu.

Les feux de forêt de cette année ont été les pires de l'histoire de la Californie en termes de superficie brûlée. La Californie a battu son record de terres brûlées dans tout l'État. Au dimanche 6 septembre, la zone touchée est de 847 798 hectares.