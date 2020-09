Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères s’entretient avec le secrétaire général du Conseil turc

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a reçu mardi 8 septembre, une délégation menée par le secrétaire général du Conseil de coopération des États turcophones (Conseil turc) Baghdad Amreev, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a évoqué avec satisfaction les activités du Conseil de coopération des États turcophones, l'augmentation du nombre de pays participants, l'organisation du dernier sommet à Bakou et les résultats obtenus, ainsi que la coopération de l'Azerbaïdjan avec le Conseil turc.

La coopération du Conseil turc avec les organisations internationales et régionales et le statut de l'organisation sur les plateformes internationales ont été soulignés lors de la rencontre.

Le ministre a remercié le Secrétaire général, soulignant la position du Conseil turc envers la politique agressive de l'Arménie, qui constitue une menace majeure pour la sécurité de l'Azerbaïdjan.

Baghdad Amreev a salué la participation et le rôle de l'Azerbaïdjan au Conseil turc. Soulignant que le dernier Sommet de Bakou était une nouvelle étape dans les activités de l'organisation, le Secrétaire général a déclaré que des mesures étaient prises pour mettre en œuvre une coopération et une intégration plus étroites au sein de l'organisation.

Il a été évoqué que le Conseil turc a toujours soutenu la position de l'Azerbaïdjan, fondée sur la justice et le droit international.