Le président azerbaïdjanais a félicité son homologue tadjik pour la fête nationale de son pays

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a envoyé un message de félicitations à son homologue tadjik Emomali Rahmon à l’occasion de la fête nationale de son pays.

« Nous nous réjouissons du renforcement de l'indépendance nationale du Tadjikistan ami, de ses réalisations dans le développement socio-économique et en matière d’accroissement de sa réputation dans l’arène internationale », lit-on dans le message.

Le chef de l'Etat a mentionné que les deux pays étaient unis par des liens traditionnels d'amitié et de coopération. « Je crois que nos relations bilatérales, fondées sur la confiance et le soutien mutuels, continueront de se développer et de se renforcer conformément à la volonté de nos peuples », a estimé le président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a écrit que le peuple azerbaïdjanais était solidaire du peuple tadjik ami dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le président Ilham Aliyev a présenté ses meilleurs vœux au président Emomali Rahmon et a souhaité la paix et la prospérité à la République du Tadjikistan.