Le Directeur général de l'ICESCO reçoit l'ambassadeur d’Azerbaïdjan à Rabat

Bakou, 9 septembre, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO), a examiné avec M. M. Oktay Gurbanov, ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan auprès du Royaume du Maroc, les moyens de développer les relations de coopération distinguées entre les deux parties dans les domaines de travail de l’Organisation.

Au cours de la réunion, organisée, hier, au siège de l'Organisation à Rabat, Dr AlMalik a exprimé ses remerciements à S.E. le Président Ilham Aliyev et au gouvernement azerbaïdjanais pour leur soutien permanent à l'ICESCO, marquant que l'Azerbaïdjan était l'un des premiers pays à rejoindre la « Coalition humanitaire globale » et soutenait ses projets opérationnels et ses programmes de terrain dédiés aux pays pauvres et touchés par la pandémie de COVID-19.

Le Directeur général a passé en revue les principales initiatives lancées par l'Organisation pendant la pandémie, pour soutenir les efforts face à ses répercussions sur les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, notant que l'ICESCO, en coopération avec certaines institutions donatrices, a fourni un soutien financier et des équipements technologiques à 24 pays, afin de contribuer à la continuité du processus éducatif et de soutenir leurs capacités à produire du contenu éducatif numérique et assurer l'enseignement à distance. Ella a aussi assuré une assistance en nature, du matériel médical et de prévention contre le nouveau coronavirus à 10 autres pays, et aidé financièrement et techniquement à créer des laboratoires pour la production de désinfectants à faible coût dans un certain nombre de pays, et à former le personnel local de ces pays à les fabriquer.

Les discussions ont porté sur les centres spécialisés créés par l'ICESCO en matière de prospective stratégique, d'intelligence artificielle, de langue arabe pour les non arabophones, de dialogue et de diversité culturelle, ainsi que de patrimoine, dont le rôle ne se limite pas à l'inscription des sites historiques dans les Etats membres et de leur patrimoine immatériel sur la Liste du patrimoine dans le monde islamique, mais propose également une formation au personnel du patrimoine, que ce soit aux démarches d'enregistrement ou à la préservation et restauration des monuments.

La réunion a également porté sur la visite du Directeur général en Azerbaïdjan, qui a été reportée en raison de cette pandémie, et que Dr AlMalik a confirmé qu'il effectuerait dès que possible.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan a salué l’action distinguée fournie par l'ICESCO et les initiatives concrètes significatives qu'elle avait lancées pendant cette pandémie, soulignant la volonté de son pays de poursuivre la coopération distinguée avec l'Organisation dans ses domaines de travail, en particulier l’inscription du patrimoine.